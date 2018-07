Tina Knäpple holt drei Jahrgangstitel

Bei den süddeutschen Meisterschaften im Karlsruher Fächerbad haben die Schwimmer des TSV Bad Saulgau mit drei Titeln, drei Silber- und drei Bronzemedaillen äußerst erfolgreich abgeschnitten. Hinzu kamen fünf vierte Plätze. Am erfolgreichsten war die in Heidelberg trainierende Tina Knäpple mit drei Jahrgangstiteln über 100 (1:07,39) und 200 Meter Rücken (2:26,95) sowie 200 Meter Lagen (2:24,54). Ihre Medaillensammlung komplettierte sie durch Platz zwei über 400 Meter Freistil (4:30,68). Im offenen Finale belegte sie auf dieser Strecke Platz fünf (4:31,65). Nach einer (zu) kurzen Pause wurde sie außerdem über 200 Meter Lagen im offenen Finale Achte (2:28,27). Nach ihrem überraschenden Titel in der offenen Klasse bei den baden-Württembergischen Meisterschaften über 1500 Meter Freistil zu Jahresbeginn, zeigte das 14-jährige Nachwuchstalent Lisa Meßmer weiter Aufwärtstrend. Über 400 Meter Freistil wurde sie in 4:34,55 Minuten Zweite. Dabei rutschte sie als Achte ins Finale und konnte sich in 4:33,44 Minuten als Sechste erneut steigern. Hinzu kam der dritte Platz über 100 Meter Freistil (1:00,51). Das beste Rennen lieferte sie über 200 Meter Freistil ab, als sie der amtierenden deutschen Jahrgangsmeisterin Paroli bot und mit nur 0,7 Sekunden Rückstand in hervorragenden 2:08,63 Minuten Vierte wurde. Diese Zeit hätte im älteren Jahrgang zum Titel gereicht. Das gleiche Schicksal erlitt Fabio Leone (Jg. 1995), über 200 Meter Lagen (2:18,19). Besser machte er es über 200 Meter Rücken, über die er nach einem spannenden Rennen mit ständigen Führungswechseln Platz drei belegte (2:16,10 Platz). Auch über 100 Meter (1:02,88) holte er Bronze, außerdem belegte er die Ränge fünf und sieben über 100 (1:00,11) und 200 Meter Schmetterling (2:19,68).

Nach fast halbjähriger Verletzungspause kommt Lena Lenz (Jg. 1995) in Fahrt. Auch sie kam zweimal nur knapp geschlagen über 100 (1:08,58) und 200 Meter Rücken (2:27,84) als Vierte ins Ziel. Über die 50 Meter Rücken stellte sie als Achte in 32,46 Sekunden ihren ersten TSV-Vereinsrekord auf. Vize-Europameister Clemens Rapp beschränkte sich auf den Vorlauf über 200 Meter Freistil (1:54,71) und Platz zwei in der offenen Klasse und verzichtete auf die Finalteilnahme. Außerdem startete er über Nebenstrecken.

Komplettiert wurde das Team durch Alexander Wendt (Jg. 1997), der über 100 Meter Schmetterling (1:05,05) bis kurz vor dem Ziel noch auf Platz drei lag, aber ebenfalls um 0,07 Sekunden am Siegerpodest vorbeischrammte. Über 200 Meter steigerte er sich als Siebter (2:26,95) und qualifizierte sich sicher für die deutschen Meisterschaften in Berlin (31. Mai bis 5. Juni).