Timoschenko bereit zur Behandlung in der Ukraine

Kiew (dpa) - In den Fall der im Straflager erkrankten ukrainischen Ex-Regierungschefin Julia Timoschenko kommt Bewegung: Die 51-Jährige, die an einem schweren Bandscheibenvorfall leidet, will sich auf Rat deutscher Ärzte nun doch in ihrer Heimat behandeln lassen. Ein deutscher Arzt werde am Dienstag in die Ukraine reisen, um die Therapie für die Politikerin zu unterstützen. Das sagte der Chef der Berliner Charité-Klinik, Karl Max Einhäupl, in Charkow nach Angaben ukrainischer Medien. Die Oppositionsführerin ist nach eigenen Angaben seit zwei Wochen im Hungerstreik.