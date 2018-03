Timo Werner: Leipzigs verlorener Sohn kehrt heim nach Stuttgart

Wenn der VfB Stuttgart am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) erstmals zu Hause auf RB Leipzig trifft, dann bedeutet das für zwei Gäste auch eine Reise in die Vergangenheit. Leipzigs Macher und -Sportdirektor Ralf Rangnick war einst lange Jahre Jugendkoordinator und von 1999 bis 2001 auch Cheftrainer beim VfB, ehe er mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt wurde. Was sich seine Kinder am Ende in der Schule von Gleichaltrigen für Häme anhören mussten, sei schlimm gewesen, sagte er einmal dem Reporter.

Wenn man böse sein will, könnte man sagen, Rangnick startete danach eine Art Rachefeldzug gegen seinen Heimatclub. Als Macher der TSG Hoffenheim lotste er dem VfB die besten Talente weg, etwa Sebastian Rudy oder Andreas Beck, als Leipzig-Manager bediente sich Rangnick noch einmal am Wasen: Zuerst lieh er in Liga zwei das Talent Joshua Kimmich aus, dem der VfB nicht einen Einsatz bei den Profis gewährt hatte. Es war der Anfang vom Ende von Kimmichs Glauben an Stuttgart, heute dürfte der 23-Jährige 70 Millionen Euro auf dem Transfermarkt wert sein. Die Nachwuchstrainergurus Frieder Schrof und Thomas Albeck, der kürzlich verstarb, nahm Rangnick gleich mit. Der sportlich zu jener Zeit einigermaßen unbedarfte VfB unter Manager Fredi Bobic ließ all dies mit sich geschehen.

Rangnick führte seinen Heimatclub quasi vor, zuletzt holte er Timo Werner von den gerade abgestiegenen Stuttgartern, einen damals 20-Jährigen, den Rangnick bereits Jahre zuvor gegenüber der SZ als größtes Talent bezeichnet hatte, das der VfB je hervorgebracht hatte. Die zehn Millionen Euro, die Stuttgart kassierte, sind heutzutage ebenso ein Hauch von Nichts wie die acht für Kimmich aus München. Werner dürfte den FC Bayern oder die Spitzenclubs aus England und Spanien vermutlich an die 100 Millionen Euro kosten, sollte er seinen Vertrag nicht über 2019 hinaus verlängern. Dies widerum dürfte schwer werden für die Leipziger, wollen sie nicht gegen ihre selbst gesteckte Gehaltsobergrenze von 4,5 Millionen Euro verstoßen.

Werner, zuletzt 409 Minuten ohne Bundesligator und etwas aufmüpfig – er beklagte sich über fehlerhafte Zuspiele –, zeigte beim 2:1 über Zenit St. Petersburg am Donnerstag in der Europa League wieder alte Qualitäten. Nach herrlichem Pass von Naby Keita traf er zum 2:0, das 1:0 hatte er per Hacke vorbereitet.

Duell gegen Mario Gomez

Wenn der verlorene Sohn am Sonntag zurückkehrt, wird er auf zwei andere verlorene Söhne treffen, die allerdings wieder zum VfB fanden: Auf Beck und sein früheres Vorbild, den 32-jährigen Mario Gomez, der seit seiner Rückkehr im Winter bereits vier Tore und zwei Assists für den VfB beisteuerte, sich selbst als „Infightstürmer“ sieht und dem zehn Jahre jüngeren Werner eine überragende Zukunft in der großen Fußballwelt zutraut.

Eine überragende Gegenwart hat derweil der VfB. Unter dem neuen Trainer Tayfun Korkut ist er noch ungeschlagen und die Mannschaft der Stunde. Mit dem fünften Sieg in Serie wäre Stuttgart bis auf drei Zähler an Leipzig dran, schon jetzt sind es nur noch zwei Zähler bis zu Rang sieben. Es soll tatsächlich Journalisten und Fans geben, die bereits von der Europa League sprechen – wie damals vor zwei Jahren nach dem starken Start unter Jürgen Kramny. Das Ende ist bekannt: Der VfB gewann keines der letzten acht Spiele und stieg ab.

Die Chancen stehen gut, dass zumindest dies heuer nicht passiert. Der VfB kann wieder zu Null spielen, er hat die drittbeste Defensive der Liga und einen Sturm, der immer für ein Tor gut ist. Korkut lobt „Mentalität und Zusammenhalt“ seiner Mannschaft, sie halte „eine klare Ordnung“ ein. Und dann sagt der 43-Jährige noch etwas Besonderes: Das Gefühl, „eine Mannschaft zu sein und leiden zu können, ist in den letzten Wochen ausschlaggebend gewesen“. Tatsächlich kann sich der VfB von 2018 im Gegensatz zu jenem von 2016 verteidigen, wehrhaft sein, sich mit allem, was er hat, seinem Schicksal entgegenstemmen. Er ist schon einmal gestorben, 2016, mit Timo Werner, das sollte reichen.