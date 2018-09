Timo Scheffler (AfD)

Der 37-jährige Kemptener ist gelernter Industriekaufmann und arbeitet mittlerweile in seiner Heimatstadt als Marketing- und Vertriebsleiter. Timo Scheffler ist seit vier Jahren Vorstandsmitglied der AfD Oberallgäu. Der verheiratete zweifache Vater will unter anderem Jugendbildungsstätten in ganz Schwaben stärker durch den Bezirk gefördert sehen.

Wieso kandidieren Sie für den schwäbischen Bezirkstag?

Ich bin fest davon überzeugt, dass wir auch auf Bezirksebene dringend alternative politische Ansätze benötigen. Die Bürger Schwabens brauchen wieder eine deutliche Stimme für ihre sozialen Interessen und ein kulturelles Angebot, das die Vielfältigkeit unserer schwäbischen Kultur wiederspiegelt.

Was kann dieses Gremium für die Menschen in der Region erreichen?

Der Ausbau von jugendspezifischen Angeboten und die Förderung von Jugendbildungsstätten in ganz Schwaben können weiter intensiviert werden. Auch die häusliche Pflege, eine flächendeckende Palliativversorgung und die Suchtprävention spielen in unserer Region eine immer größere Rolle.

Was haben Sie sich als Schwerpunkt für Ihre Arbeit im Bezirkstag vorgenommen?

Als mehrfacher Familienvater und Betreuer eines nahen Verwandten bin ich mit den Sorgen und Nöten der Jugend als auch mit den Herausforderungen der Sozialarbeit in Pflegeheimen – auf beiden Seiten – sehr vertraut. Meine beruflichen Fachkenntnisse möchte ich mit dem Ziel einer besseren Vernetzung von sozialen Dienstleistern und Einrichtungen einbringen, um den Betroffenen die bestmögliche Behandlung zu sichern und zudem überflüssige Kosten zu vermeiden.