Tim Zimmermann rast in Österreich zur Pole Position

Beim ADAC GT Masters am Red Bull Ring in Österreich startete das deutsch-niederländische Duo Tim Zimmermann und Steijn Schothorst beide Läufe von der Pole Position. Im Rennen kam der Langenargener mit seinem Partner auf die Ränge sieben und neun. Für die Juniorenwertung sammelte Zimmermann weiter Punkte und führt dieses Klassement nun mit 42 Punkten Vorsprung an – bei noch vier ausstehenden Rennen.

Der Lamborghini funktionierte besser als gedacht auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke – zumindest in der schnellen Runde in der Qualifikation. Denn den Nachteil des Saugermotors gegenüber dem Turbo von BMW spürte Schothorst beim Samstagrennen schon in der ersten Kurve. Bis zur langen Gerade blieb der Niederländer noch vorn, dann zog die Konkurrenz vorbei. Nach einem kurzen Ausritt ins Kiesbett fand sich Schothorst auf Rang sieben wieder. Zimmermann kam später an den Mercedes und den Porsche vor sich heran, hatte aber immer auf der Geraden das Nachsehen. „Im Qualifying zählt die perfekte Runde und wir konnten unsere Stärke im kurvigen Teil ausspielen“, sagte der Langenargener später. „Zum Überholen brauchst du aber Geschwindigkeit auf der Geraden, die fehlte uns.“

Am Sonntag führte Zimmermann das Feld zu Beginn an. Doch auch er hatte gleich nach Kurve zwei das Nachsehen. Der 24-Jährige kämpfte gegen die BMW-Power auf verlorenem Posten und reihte sich als Siebter ins Feld ein. Nach einem guten Boxenstop war Zimmermann Fünfter. Schothorst wollte den Lamborghini aufs Treppchen fahren, missachtet dabei jedoch das Geschwindigkeitslimit und erhielt eine 15-Sekunden-Strafe. „Wir haben bewiesen, dass wir schnell sind. Das nehmen wir mit“, meinte Zimmermann.