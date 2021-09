Tierwohl in der landwirtschaftlichen Praxis erleben und wertschätzen

Im Rahmen der Öko-Aktionswochen Baden-Württemberg bietet das bundesweite und beim LAZBW (Landwirtschaftliches Zentrum Baden-Württemberg) in Aulendorf angesiedelte Netzwerk Fokus Tierwohl zusammen mit der Bio-Musterregion Ravensburg drei Exkursionen auf Bio-Höfe in der Region an. Dabei wird der Frage nachgegangen, ob und wie die wirtschaftliche Lebensmittelproduktion mit tierwohlgerechten Haltungsformen im Milchvieh und Geflügelbereich vereinbar ist und wie der Mehraufwand einer tierwohlgerechten Lebensmittelproduktion entlohnt werden könnte. Der Besuch auf zwei Bio-Milchviehhöfen, dem Betrieb Bohner und dem Betrieb Fleck, greift an zwei verschiedenen Exkursionstagen Aspekte der kuh- und kälbergerechten Milchproduktion auf: Von der kuhgebundenen Kälberaufzucht über die tierart- und leistungsangepasste Fütterung hin zur wesensgerechten Unterbringung horntragender Kühe im Laufstall. Zusätzlich dazu werden alternative Schlachtungsmethoden aufgezeigt. Am dritten Exkursionstag führt Konrad Halder über seinen Bio-Hof mit Legehennenhaltung und Bruderhahnaufzucht. Was es bedeutet Bruderhähne aufzuziehen, aus tierethischen Gründen, aber auch aus finanzieller Sicht und was besonders an der Bio-Legehennenhaltung ist, wird bei diesem Betriebsrundgang eindrücklich dargelegt. Darüber hinaus werden hofeigene oder regionale Verarbeitungs- und Vermarktungswege skizziert, die sich die Betriebsleiter aufgebaut und erschlossen haben.

Die Exkursionen finden an den folgenden drei Terminen statt:

Freitag, 24. September, 14 bis 16.30 Uhr, Treffpunkt: Bio-Milchviehbetrieb Fleck in Eschach 7, 88317 Aichstetten.

Samstag, 25. September 2021, 14 bis 17 Uhr, Treffpunkt: Bio-Milchviehbetrieb Bohner, Kohhaus 3, 88339 Bad Waldsee.

Samstag, 2. Oktober, 14 bis 16.30 Uhr, Treffpunkt: Biohof Halder (Legehennen und Bruderhahnaufzucht), Hauptstraße 18, 88374 Hoßkirch.

Anmeldung wird erbeten unter: https://fortbildung-lazbw.lglbw.de/