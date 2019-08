Tierquäler-Skandal: Polizei findet auch im dritten Milchviehbetrieb im Allgäu Mängel

Die Kritik an der einstweiligen Schließung der Kinderklinik in Wangen reißt nicht ab. Die in ganz Deutschland bekannte Spezialeinrichtung für die Behandlung von Neurodermitis, Atemwegserkrankungen und Allergien will bis zum Ende des personellen Engpasses nur noch Notfallpatienten aufnehmen.

Nun hat auch Otto Laub hierzu Stellung bezogen. Er ist Vorsitzender des „Paednetz Bayern“, das rund 750 niedergelassene Kinder- und Jugendärzte in Bayern vertritt.