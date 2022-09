Tierisch gute Tour – Esel-Trekking ab Bahnhof Pfullendorf

sz) Die letzte Gelegenheit zum Esel-Trekking ab dem Bahnhof Pfullendorf haben Familien am Wochenende. Am Sonntag, 2. Oktober, geht es zum letzten Mal in diesem Jahr gemeinsam mit sechs Eseln als Wanderführer auf Tour, teilt die Stadt Pfullendorf mit.

Kinder dürfen gerne einmal aufsitzen und reiten, Eltern und Erwachsene dürfen die Langohren führen. Die ganz Kleinen können abwechselnd in die Kutsche sitzen und sich ziehen lassen. Am Ziel haben die Zwei- und Vierbeiner dann Zeit für eine ausgiebige Rast.

Start und Treffpunkt ist der Pfullendorfer Bahnsteig am Stadtgarten um 10:15 Uhr. Dort fährt die Räuberbahn ein. Anreisen können Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Esel-Trekkings mit der Bahn aus Aulendorf (ab 9.13 Uhr), Altshausen (9.23 Uhr), Hoßkirch (9.36 Uhr), Ostrach (9.49 Uhr) und Burgweiler (9.58 Uhr). Teiulnehmen können aber auch alle Nicht-Bahnfahrer, heißt es in der Mitteilung weiter

Die etwa zweistündige Tour führt die Gruppe und ihre tierischen Begleiter nach Tautenbronn und endet wieder am Pfullendorfer Bahnsteig. Nach einem Besuch des Spielplatzes „Räuberburg“ besteht die Möglichkeit um 14.18 Uhr mit der Räuberbahn zurück zu fahren.

Kinder bis einschließlich fünf Jahre sind kostenfrei dabei, Kinder von sechs bis zwölf Jahren zahlen für die Esel-Tour fünf Euro. Es gibt auch ein Familienticket für 30 Euro. Bahnreisende zahlen 20 Euro. Die Bezahlung erfolgt in bar direkt vor Ort.

Abschließend weist die Tourist-Info darauf hin, dass die Räuberbahn auch am Feiertag verkehrt und am 3. Oktober „der Räuber-Nachfahre“ mitfahre und die Zugfahrt zur lustigen Zeitreise mache. Zum Saisonabschluss auf der Räuberbahn ist dann am Sonntag, 16. Oktober, am Tag des verkaufsoffenen Sonntags in Pfullendorf.