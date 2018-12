Tiere als Weihnachtsgeschenk? Nicht immer ist das eine gute Idee

Alle Jahre wieder findet man Hund, Katze und Kaninchen als gut gemeintes Geschenk unter dem Weihnachtsbaum. Nicht selten landen die vierbeinigen Gaben schon bald nach dem Fest allerdings im Tierheim. Das Tierheim Karbach ist auf dieses Ansinnen von Interessenten vorbereitet und wirkt dem entgegen, erklärt Tierärztin Anette Albus .

„Wieso muss denn ein Kind mittels einem Tier lernen, Verantwortung zu übernehmen?“ Dies ist für die Tierärztin Anette Albus eine unverständliche Maßnahme, ein Kind auf den Ernst des Lebens vorzubereiten. Ein junger Mensch könne auch in anderen Bereichen lernen, sich um etwas zu kümmern.

Denn gerade Katzen und Hunde können ein Alter von über 15 Jahren erreichen und noch da sein, wenn der Sprössling längst andere Wege geht. Einem Kind ein Tier zu schenken, funktioniere nur, wenn die Eltern dahinter stehen, so Albus. Sollte ihr Kind das Interesse verlieren oder sich aus anderen Gründen nicht mehr um das Tier kümmern können, so liege die Pflicht für die Fürsorge in den Händen der Schenkenden.

Ein Tier ist kein Spielzeug, das wenn es langweilig wird, einfach sich selbst überlassen werden kann. Dabei spiele es keine Rolle, ob das Tier groß oder klein ist. Denn auch der Hamster will gut versorgt sein. Wobei zu bedenken ist, dass eben dieser reichlich ungeeignet ist für Kinder, erklärt Tierärztin Albus: Zum einen wird dieses kleine Tier nur zwei bis drei Jahre alt und zum anderen wollen Hamster tagsüber schlafen. Daher sind sie zum Spielen oder Streicheln für den menschlichen Biorhythmus ungeeignet.

Hunde, Katzen und andere Haustiere eignen sich nach dem Rat von Tierschützern in der Regel nicht als Weihnachtsüberraschung (Foto: dpa)

Albus ist behandelnde Tierärztin im Tierheim Karbach und weiß, dass alle Mitarbeiter vor Weihnachten sehr sorgfältig überlegen und unter strengen Kriterien ihre Schützlinge vermitteln. „Dass Tiere zurückgegeben werden, kommt immer wieder vor. Nicht nur an Weihnachten,“ erklärt Albus. Aber das sei auch in Ordnung. Nicht selten komme eine Katze zum Beispiel zu einem anderen Tier, das bereits in der Familie ist, dazu und dann käme es auch vor, dass die Chemie zwischen den Tieren nicht stimmt. In solchen Fällen sei es sogar besser, wenn die Besitzer einsehen, dass es nicht funktioniert und das Tier zurückbringen, sagt die Tieräztin.

„Rückgaberecht“ von Tieren

Anette Albus weiß auch beispielsweise von einer Dackeldame zu berichten, die an eine Frau vermittelt wurde, die bald darauf an Krebs erkrankte. Sie musste den Hund zurückgeben, da sie ins Hospiz kam. Kurz bevor sie starb, besuchten die kranke Frau die neuen Besitzer mit ihrem ehemaligen Hund und als sie sah, dass es ihm sehr gut ging in der neuen Familie, habe sie in Frieden gehen können.

Dieses „Rückgaberecht“ sei für Mensch und Tier nur von Vorteil, so Albus. Wenn vor Weihnachten zum Beispiel junge Leute ins Tierheim kämen, um für die Mutter eine Katze auszusuchen, um diese als Geschenk zu übergeben, würden die Angestellten den Interessenten ans Herz legen, einen Gutschein in Form der Schutzgebühr zu kaufen und die Mutter solle nach Weihnachten kommen um sich eine Katze selber auszusuchen.

Schließlich muss ja auch die Chemie zwischen Mensch und Tier stimmen und das funktioniert nur über persönlichen Kontakt. Und gerade die ersten Eindrücke beider Seiten seien entscheidend. Nicht selten sei dann nach Weihnachten niemand mehr gekommen, weiß die Tierärztin zu berichten.

Auch weil die beispielhaft genannte Mutter eben gar keine Katze wollte. Im Tierheim könne man also die Absicht, ein Tier als Geschenk zu machen, sehr gut steuern. Doch was auf Internetplattformen wie Ebay und Co. geschieht, das sei nicht kontrollierbar, sagt Albus. Diesen Menschen sei es häufig egal, wo die Tiere hinkommen oder was später aus ihnen wird.

Höfe für freilebende Katzen gesucht

Derzeit befinden sich im Tierheim aber auch Tiere, die nur einen Wunsch hätten: wieder in Freiheit zu leben. Zehn wilde Katzen, die einfach nur einen Ort brauchen, wo sie gefüttert werden. „Die halbwüchsigen Tiere mussten eingefangen werden, da sie nicht mehr erwünscht waren“, sagt Albus.

Im Tierheim wurden sie kastriert. Diese „Unbezähmbaren“ bräuchten einfach nur eine Stelle, sei es ein Bauernhof oder einen Pferdestall, wo sie gefüttert werden. Sie danken es den Besitzern mit der Reduzierung von Mäusen. Daher seien solche Höfe händeringend gesucht, sagt Albus. Und es stünden schon weitere 15 wilde oder scheue Katzen auf der Warteliste. An Weihnachten einem Tier die Freiheit schenken. Eine schöne Idee.

