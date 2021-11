Tief unten im Mordloch schlummert Neuland

Der Höhlentaucher Tim Schmitt hat Neuland im Mordloch bei Eybach gefunden. Der Forscher wird über seine Entdeckungen beim Gäste- und Info-Abend der Arge Höhle und Karst Grabenstetten berichten. Um das Mordloch im Roggental zwischen Eybach und Treffelhausen rankt sich die Sage, dass hier einst Wilderer den Eybacher Schlossförster ermordet und seinen Leichnam in der Höhle versteckt haben.

Spektakuläre Rettungsaktion

Bekannter wurde das aktive Wasserhöhlensystem, das mit einer bislang vermessenen Länge von knapp 4400 Metern unter den längsten deutschen Höhlen auf Rang 19 rangiert, durch eine spektakuläre Rettungsaktion im Februar 1977. Damals wurde eine vierköpfige Höhlengängergruppe in der Höhle von der Schneeschmelze überrascht und durch den rasant ansteigenden Wasserstand in der Höhle eingeschlossen. Erfahrene Höhlentaucher bargen die Eingeschlossenen, die sich auf eine höhere gelegene Stelle im Karstsystem gerettet hatten, schließlich unversehrt nach drei Tagen.

Höhlenforscher berichtet

In den Jahren danach wurde das Karstobjekt systematisch erforscht und vermessen. Das Mordloch ist die fünftlängste Höhle im Ländle. Nun hat der Forscher Tim Schmitt aus Hessen weitere unbekannte Teile des Höhlensystems entdeckt, die er jetzt beim Gäste- und Informationsabend der Arbeitsgemeinschaft Höhle und Karst Grabenstetten (Arge Grabenstetten) am Samstag, 13. November, in der Falkensteinhalle in Grabenstetten in Wort und Bild vorstellen will. Das offizielle Programm beginnt um 19 Uhr, Einlass in die Halle ist bereits ab 16 Uhr. Es wird bewirtet und es gilt die 2G-Regel.

Die Mitglieder der höhlenkundlichen Vereinigung freuen sich, endlich wieder naturbegeisterte Gäste und Forscher anderer Höhlengruppen auf der Alb in Grabenstetten (Kreis Reutlingen) begrüßen zu dürfen. Für den Abend wurde einmal mehr ein sehr informatives und buntes Programm mit spannenden Vorträgen zur Höhlenwelt der Schwäbischen Alb ausgearbeitet.

Auch Einblick in Falkensteiner Höhle

Im vergangen Jahr wollte die Arge Grabenstetten zum Gästeabend ihr neues Buch zur Falkensteiner Höhle vorstellen. Corona machte einen Strich durch diese Planung. Dafür wird diesmal die Buchpräsentation Programpunkt sein, und die Besucher der Veranstaltung werden staunen, was für ein gelungenes Werk mit diesem Buch entstanden ist. Nach einer kleinen Pause wird dann Bogdan Grygoruk über Tauchabenteuer in der Falkensteiner Höhle berichten, was quasi noch eine spannende Ergänzung zur Buchvorstellung werden dürfte.

Infostand der Höhlenrettung

An einer Buchtheke sind höhlenkundliche und regionalgeologische Schriften erhältlich, auch gebrauchte Höhlenliteratur aus dem Archiv der Arge Grabenstetten ist im Angebot. Der Höhlenkalender „Unterwelten 2022“ und das aktuelle Jahresheft der Arge Grabenstetten werden angeboten, die Höhlenrettung Baden-Württemberg wird einen Infostand aufbauen und der „Caveshop“ verkauft aktuelle Höhlenausrüstung aller Art.

Zur aktuellen Corona-Verordnung des Landes ist Folgendes zu beachten: Der Gästeabend wird nach der 2G-Optionsregel abgehalten. Das heißt, Zutritt haben nur genesene und geimpfte Personen. Außerdem alle Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre. Ebenso Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können sowie Schwangere und Stillende.

Bitte in allen Fällen Nachweise mitbringen (Impfbescheinigung, Schülerausweis, medizinische Bescheinigung). Die Veranstalter kontrollieren den Zugang und müssen Personen ohne einen Nachweis abweisen. Details hierzu finden sich in der oben genannten Verordnung. Die Maskenpflicht und die Empfehlung zur Einhaltung des Mindestabstandes in der Halle sind aufgehoben.