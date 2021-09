Tickets gewinnen für die 18. Home & Garden

Bereits zum 18. Mal gastiert die Home & Garden vom 9. bis 12. September in Salem. Im idyllischen Schlosspark mit dem nach barockem Vorbild angelegten Formengarten und einer traumhaften Kulisse vor dem Kloster und Schloss Salem kommen hier Lifestyle- und Gartenfans voll auf ihre Kosten, wie der Veranstalter ankündigt.

Am zweiten Septemberwochenende – dem Einschulungstermin des Internats – verwandeln sich dann die Grünflächen im Park und vorm Marstall in eine Oase der Inspiration für Lebensgenuss. Rund um die Themen Wohnen, Garten, Mode, Kulinarik und Lifestyle präsentieren regionale und nationale Aussteller hochwertige Produkte in den markanten weißen Pagoden. Dann kann flaniert, probiert und Dinge, die das Leben schöner machen, erworben werden.

„Es ist toll, dass wir in diesen außergewöhnlichen Zeiten, hier im Schloss Salem sind und was mich ganz besonders freut, dass erstmals nach langer Zeit, das schöne Kloster ohne Gerüst ist, eine Traumkulisse sozusagen“, meint Margit Metzger, Projektleiterin der Home & Garden Salem. Die Vielfalt des Angebots reicht von Tiroler Delikatessen, Oliven Feinkost und köstlichen Destillaten von Senft über Gartengeräte, Skulpturen, Pflanzen, Gartenlauben, Grillvorrichtungen, Pflanzen, Whirlpools, Feuersegel und Strandkörbe bis hin zu Cashmere-Mode, Schmuck und Skyflowers bis zum Himmel.

Die Veranstaltung ist von Donnerstag bis Samstag (9. bis 11. September) je von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag (12. September) von 10.30 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 12 Euro für Erwachsene, inklusive Führung durch das Schloss 15 Euro, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre haben in Begleitung Erwachsener freien Eintritt.

Ausreichender und ausgewiesener Parkraum (mehrere Parkplätze) ist in unmittelbarer Nähe der Schlossanlage vorhanden und im Eintrittspreis enthalten.

Für die Gartenausstellung verlost die Schwäbische Zeitung fünf Mal zwei Karten. Wer gewinnen möchte, ruft am Dienstag, 7. September, zwischen 0 und 24 Uhr die Telefonnummer 013 79 / 88 61 15 an und nennt das Lösungswort „Garten“ (0,50 EUR/Anruf aus dem deutschen Festnetz; ggf. abweichende Preise a. d. Mobilfunknetz). Die Gewinner werden per Los ermittelt und an den darauf folgenden Werktagen benachrichtigt. Für die Abwicklung werden die Teilnehmerdaten verarbeitet und nach Beendigung des Gewinnspiels vernichtet. Für die Hinterlegung des Gewinns müssen die Daten an Dritte weitergegeben werden. Weitere Hinweise zum Datenschutz bei Schwäbisch Media unter www.schwaebische.de/ datenschutzhinweis