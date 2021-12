Ticketkauf jetzt auch im Reisebüro möglich

Zum offiziellen Start des Ticketverkaufs in Wangen im Allgäu für den Bahnlinienbetreiber Go-Ahead haben sich am Montag Vertreter der beteiligten Unternehmen und Oberbürgermeister Michael Lang im alltours Reisebüro Heine getroffen, teilt die Stadtverwaltung in einer Pressenotiz mit.

Wer nicht über die App oder die Homepage der Bahn Fahrkarten für die Reise buchen möchte, kann dies jetzt auch mit persönlicher Beratung im Reisecenter Heine, Braugasse 31, in Wangen tun. Go-Ahead hat für den Ticketverkauf mit der Transdev Vertrieb GmbH einen erfahrenen Dienstleister an Bord geholt, der für die Abwicklung mit dem Reisebüro sorgt. Das Unternehmen war durch seinen Geschäftsführer Roman Bartels vertreten. Oberbürgermeister Michael Lang dankte den beteiligten Unternehmen für ihr Engagement. „Das Angebot macht die Zugfahrt für viele Menschen noch attraktiver“, sagte er.

„Für Interessierte werden in den kommenden Tagen auch gedruckte Fahrpläne unserer Verbindung Lindau –Memmingen - München in den baden-württembergischen Bahnhöfen entlang der Linie ausgelegt“, sagte der Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation von Go-Ahead, Christopher Raabe. Von Memmingen aus fährt der Zug auf der Linie RE 96 in gut einer Stunde nach München. Ab Wangen sind es knapp zwei Stunden bis zum Münchner Hauptbahnhof.