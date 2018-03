Thumer tritt zurück, Ketterer übernimmt

Sportlich läuft es beim FC 08 Villingen rund. Hinter den Kulissen hat es beim Zweiten der Fußball-Oberliga vor dem Auswärtsspiel beim SGV Freiberg (Sonntag, 15 Uhr) mächtig gekracht. Alexander Thumer ist nach rund zwei Monaten im Amt des kommissarischen sportlichen Leiters mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Es habe unterschiedliche Auffassungen innerhalb des Vereins gegeben.

Nachfolger von Thumer wird Mario Ketterer, langjähriger Oberligaspieler der Nullachter. Was war geschehen? In einer Sitzung am vergangenen Mittwoch wurde Thumer von FC-Boss Leo Grimm mitgeteilt, dass künftig Ketterer die sportliche Leitung der ersten Mannschaft übernehmen werde und Thumer künftig für die U 23 (Landesliga) und den Jugendbereich zuständig sein soll.

„Das war eine Konstellation, die für mich nicht akzeptabel war. Im Herbst des vergangenen Jahres war von Vereinsseite ganz klar kommuniziert worden, dass ich als sportlicher Leiter für die Oberligamannschaft zuständig sein soll. Für diese neue Konstellation stehe ich nun nicht mehr zur Verfügung und bin daher mit sofortiger Wirkung zurück getreten“, betonte Thumer auf Nachfrage. Angeblich waren Thumer und Grimm in einigen Punkten, was die sportliche Ausrichtung betrifft, unterschiedlicher Auffassung.

Zuletzt war die vorrangige Aufgabe von Thumer sich um die Zukunft der Spieler aus dem Oberligakader zu kümmern, deren Verträge zum Saisonende auslaufen. Man sei in guten Gesprächen. Anfang März könne bei einigen Akteuren Vollzug gemeldet werden, war der 59-Jährige noch vor Tagen optimistisch. Die Aufgabe, Leistungsträger im Verein zu halten, wird der neue, sportliche Leiter, Mario Ketterer, übernehmen. . Der 35-jährige, der die meisten Spieler des Kaders noch aus gemeinsamen Spielen in der Oberliga kennt, wird nun klären müssen, welche Spieler auch über die Saison hinaus beim FC 08 bleiben werden.

Ungeachtet des Wechsels in der Führungsebene steht für die Villinger am Sonntag das zweite Meisterschaftsspiel nach der Winterpause auf dem Programm. Gegner Freiberg ist nach einem etwas holprigen Saisonstart im Laufe der Saison immer besser in Schwung gekommen und belegt mit 34 Punkten den fünften Platz. Mit Marcel Sökler (19 Tore) stellt der Verein den aktuell besten Torschützen in der Liga. Zuletzt wurde der SV Oberachern 4:0 besiegt. „Das war bisher unsere beste Saisonleistung“, schwärmte SGV-Trainer Ramon Gehrmann.

„Freiberg verfügt über eine spielerisch starke Mannschaft mit vielen guten Einzelspielern. Uns erwartet eine schwierige Aufgabe“, sagt Nullacht-Trainer Jago Maric, dessen Mannschaft das Hinspiel 2:1 gewann. „Wollen wir dort punkten, müssen wir versuchen, gut in die Zweikämpfe zu kommen, dürfen uns aber auch das Spiel des Gegners nicht aufdrängen lassen.“

Personell kann Maric aus dem Vollen schöpfen. Bis auf den Langzeitverletzten Frederick Bruno (Aufbautraining nach Mittelfußbruch) steht der gesamte Kader zur Verfügung. „Ich bin froh, dass wir einige Optionen haben. Durchaus möglich, dass es in unserer Aufstellung Änderung gibt“, sagte Maric.