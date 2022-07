Thorsteinn Einarsson spielt auf Lustenauer Kirchplatz

„Sommer am Platz“ in Lustenau (Vorarlberg) präsentiert diesen Freitag, 22. Juli, ab 20 Uhr mit dem isländisch-österreichischen Musiker Thorsteinn Einarsson das Highlight des Lustenauer Musiksommers. Mit erfrischenden Drinks und einer abwechslungsreichen kulinarischen Auswahl soll ein perfekter Abend am Kirchplatz bei toller Musik genossen werden, so die Intention von Lustenau-Marketing.

Der Rockkünstler Thorsteinn Einarsson hat mit seiner Karriere einen Raketenstart hingelegt. Im Jahr 2015 gewann er mit seiner ersten Hitsingle „Leyla“ einen „Amadeus Austrian Music Award“ in der Kategorie „Songwriter des Jahres“. Nur ein Jahr später schaffte es der damals 20-Jährige mit seinem Debüt-Album „1“ auf Platz sechs der österreichischen Albumcharts. Damit katapultierte er sich bereits als junger Künstler an die Spitze der österreichischen Musikbranche.

Diesen Freitag erlebt man die facettenreiche Stimme und die musikalische Vielfalt von Thorsteinn Einarsson bei Songs wie „Leya“, „Galaxy“, „Kryptonite“ und „Swingset“ live am Kirchplatz in Lustenau. Unterstützt wird der Künstler vom Lustenauer Singer-Songwriter Enbikey, der gerade zum „Sound@V Publikumsliebling 2022“ gekürt wurde. Weitere Infos unter www.lustenau.at/sommeramplatz. Foto: Marlene Brandstoetter