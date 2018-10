Thomasmarkt in Mühlheim endet vorzeitig

Der traditionelle Thomasmarkt im Mühlheim hatte am Dienstag keine guten Voraussetzungen erwischt. Das nasskalte Herbstwetter war es, das niemanden so richtig aus den Häusern lockte, um auf den Krämermarkt zu gehen. Zudem hatten sich einige am frühen Morgen des Krämertags bei Marktleiter Uwe Steinbächer krankheitsbedingt abgemeldet, so dass es am Ende bei einem halben Dutzend Markständen blieb. Wer trotzdem auf den Thomasmarkt ging, konnte sich, mit entsprechender Kleidung, vor allem mit Wolle, Geschenkartikeln und Schmuck eindecken. Dass der Markt schon am Nachmittag endete, da war das schlechte Wetter schuld. Nach einem kräftigen Schnee- und Regenschauer um die Mittagszeit packten die Krämer ihre Sachen zusammen und gingen, zum Teil natürlich frustriert, zurück in ihre Standorte. Parken beim Thomasmarkt war für Marktbesucher diesmal nicht schwierig. Foto: Waibel