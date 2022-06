Thomas Scheytt spielt Blues und Boogie-Woogie

Leutkirch (sz) - Thomas Scheytt, zweifacher Gewinner des German Blues-Awards, tritt am Sonntag, 26. Juni, im Leutkircher Bocksaal auf. Er spielt Klassiker des Blues und Boogie-Woogie sowie eigene Kompositionen. Beginn ist um18 Uhr, Einlass ab 17.30 Uhr. Karten im Vorverkauf kosten 17 Euro und sind unter www.reservix.de erhältlich. An der Abendkasse kosten die Karten 20 Euro. Kartenreservationen für die Abendkasse unter www.thomas-scheytt.de. Thomas Scheytt ist seit über 20 Jahren nicht nur als Solist, sondern auch mit seinem Trio Boogie-Connection in Jazzclubs und auf Festivals im In- und Ausland zu Gast.