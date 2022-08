Thomas Reis kommt auf die Adler Livebühne

Der Kabarettist Thomas Reis wird am Samstag, 10. September, auf der Adler Livebühne in Dietmanns auftreten. Darüber berichten die Inhaber des Gasthaus Adler in einer Pressemitteilung. Sein aktuelles Programm "Mit Abstand das Beste" wird dabei von den Adler-Wirten Iris und Dieter Hierlemann als eine „humoristische Riesenpackung mit vielen vulnerablen und infektiösen Texten“ beschrieben. Beginn der Veranstaltung ist um 20.30 Uhr, der Eintritt kostet 25 Euro. Foto: Dominic Reichenbach