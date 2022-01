Thomas Kapitel lädt in seinem neuen Buch zur Zeitreise ein

Thomas Kapitel: „Zeitreise Oberschwaben – Menschen, Orte und Ereignisse, die Geschichte schrieben“, erschienen im Silberburg-Verlag Tübingen, 128 Seiten, Preis: 19,99 Euro, ISBN 978-3-8425-2361-6.

Zum Autor: Thomas Kapitel ist Journalist und ausgewiesener Kenner seiner Heimat Oberschwaben. Er ist in Bad Schussenried aufgewachsen, hat in Biberach Abitur gemacht, in Tübingen und London Literatur und Linguistik studiert und war viele Jahre als leitender Zeitungsredakteur in Bad Saulgau und Ravensburg aktiv. Seit 2003 leitet er sein eigenes Presse- und PR-Büro, lebt und arbeitet in Friedrichshafen, schreibt Reportagen unter anderem für Gastronomie- und Tourismus-Magazine und ist Redaktionsleiter eines Lifestyle-Magazins.