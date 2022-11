Thomas C. Breuer präsentiert seine Memoiren zusammen mit Stefan Hiss

Im Villinger Kulturzentrum Scheuer, Kalkofenstraße 3a, gastiert am Donnerstag, 1. Dezember, um 20 Uhr Thomas C. Breuer gemeinsam mit Stefan Hiss. Veranstalter ist der Verein Folk-Club Villingen.

Vom Kabarett hat er sich verabschiedet, humorvoll bleiben Abende mit Thomas C. Breuer laut einer Mitteilung des Veranstalters trotzdem. Nach 43 Jahren war es Zeit für Memoiren, die jetzt unter dem Titel „Punktlandung im Nirgendwo“ veröffentlicht wurden.

Aus der Ankündigung: „Kurzgeschichten. Betrachtungen. Skizzen. Frechheiten: Auf einen Verlag er verzichtet, aus dem Alter ist er raus. 43 Jahre unterwegs: Die absonderlichsten Hotels, die besten Veranstalter und die schlimmsten, die nettesten Kollegen und die doofsten. Dazu drängende Fragen, die auf ebenso drängende Antworten harren: Wo steuert die Humorbranche eigentlich hin und was will sie da? Hat die Politik das Kabarett überflüssig gemacht? Präsentiert wird lustiger Kulturpessimismus, gespickt mit exemplarischen Geschichten aus der nicht immer bunten Welt der Kleinkunst inklusive intensiver Betrachtungen über den Niedergang der Medienwelt.“

Begleitet wird Breuer beim Gastauftritt in Villingen von Stefan Hiss – die beiden haben schon häufig die Bühne geteilt. Die Kompositionen von Hiss passen laut Vorschau bestens zu Breuers Texten. Mit der Gruppe Hiss hat der begnadete Akkordeonist schon häufig in der Scheuer gastiert, auch Breuer ist dort kein Unbekannter, womöglich sogar der Rekordhalter, was Gastspiele anbelangt – weswegen Villingen natürlich auch im Buch vorkommt.