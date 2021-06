Thomas Amann wird Pfarrer in der Seelsorgeeinheit St. Scholastika

Thomas Amann, Privatdozent in Kirchenrecht und zuletzt elf Jahre Pfarrer in der Seelsorgeeinheit Baltmannsweiler-Aichwald im Dekanat Esslingen-Nürtingen, folgt in der Seelsorgeeinheit St. Scholastika auf den vor gut einem Jahr plötzlich verstorbenen Pfarrer Thomas Augustin. Wann der 63-Jährige seinen Dienst in St. Urban Reinstetten, St. Kosmas und Damian Gutenzell, St. Alban Hürbel und Mariä Opferung Laubach antritt, steht im Moment noch nicht fest. Das teilte ein Sprecher des Dekanats Biberach in einer Pressemitteilung mit.

Geboren in Stuttgart-Bad Cannstatt und aufgewachsen in Waiblingen, studierte Amann in Freiburg, Tübingen und Rom katholische Theologie. Bischof Georg Moser weihte ihn 1983 in Ulm-Wiblingen zum Priester und holte ihn nach Vikarsjahren in Rechberghausen und Tettnang 1987 als Sekretär ins Rottenburger Bischofshaus. Diese Aufgabe führte der junge Priester nach Mosers Tod in der Vakanz und im ersten Amtsjahr von Bischof Walter Kasper fort.

1990 begann Amann ein Aufbaustudium in Kirchenrecht am Kanonistischen Institut in München und promovierte 1994 in Theologie zum Thema „Laien als Träger von Leitungsgewalt?“. 1996 folgte das Lizenziat des kanonischen Rechts und nach der Habilitation 2003 die Lehrbefugnis als Privatdozent für das Fach „Kirchenrecht und kirchliche Rechtsgeschichte“ in München, wo er bis 2017 lehrte. Von 1995 bis 2010 wirkte der Geistliche als Richter am Diözesangericht, zunächst fünf Jahre in Rottenburg, dann in München.

Auch während seiner wissenschaftlichen Laufbahn blieb Amann immer Seelsorger. Er betreute sechs Jahre die vakante Pfarrei Ottenbach im Dekanat Göppingen-Geislingen, begleitete die Armen Schulschwestern in München als Hausgeistlicher und wirkte in unterschiedlichen Gemeinden der bayerischen Metropole. In dieser Zeit absolvierte er auch eine Ausbildung zum Exerzitienleiter. 2010 kehrte Amann als Pfarrer in seine Heimatdiözese Rottenburg-Stuttgart zurück.