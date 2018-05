Thierschbrücke: 26 Tonnen schwerer Koloss nimmt vorläufigen Platz ein

Das zweite Teil der neuen Thierschbrücke ist an seinen – vorläufigen – Platz eingehoben und wird mit dem ersten fixiert. In der Nacht zum Samstag wurde das rund 26 Tonnen schwere Teil verschweißt. Wenn im Juni und Juli die nächsten beiden der insgesamt sechs Teile kommen, werden die auf der Seite der vorderen Insel an die ersten beiden gesetzt und das Ganze allmählich Richtung Hintere Insel geschoben. Daher liegen die Brückenteile erst einmal auf Provisorien auf einer Teflonschicht, damit sie hydraulisch in westliche Richtung bewegt werden können. So werden die letzten Brückenteile die ersten sein, die den Ostteil der Brücke abschließen werden. Wie berichtet wird die provisorische Brücke Anfang Dezember abgebaut, das gesamte Bauwerk soll in etwa einem Jahr fertiggestellt sein. Foto: cf