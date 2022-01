Thermalbad: Schützenhilfe für Pfeifle

Auf den offenen Brief von Aalens Alt-OB Ulrich Pfeifle zu den Limes-Thermen hat jetzt Stadtrat Norbert Rehm (Aktive Bürger) reagiert. In einem ebenfalls offenen Schreiben an Pfeifle teilt er dessen Sorge um die Zukunft des Thermalbads, wird aber auch nicht müde, seine eigenen, bislang aus seiner Sicht erfolglosen Bemühungen um eine Sanierung des Bads in den Mittelpunkt zu stellen. Und er kritisiert Pfeifles Nachfolger, allen voran Thilo Rentschler.

In seinem Vorspann zu dem Brief an Pfeifle schreibt Rehm, er engangiere sich seit vielen Jahren in dem Thema, und bedauerlicherweise werde er von allen Funktionsträgern aber „zumindest müde belächelt oder verleumdet“. Er habe deshalb auch das Regierungspräsidium und die Gemeindeprüfungsanstalt um Prüfung und Bewertung gebeten. Sobald von dort eine Stellungnahme vorliege, werde er selbst über die notwendigen Maßnahmen eine Entscheidung treffen.

An Alt-OB Pfeifle schreibt Rehm unter anderem, dessen Sorge, dass das Thermalbad systematisch ausgehungert werden solle, teile er seit Jahren und versuche ebenso lang, das Thema in den Fokus der Kommunalpolitik zu rücken. Alle Nachfolger Pfeifles hätten dies aber alles abgeblockt. Die 1500 Bürger-Kommanditisten, die das Bad mitfinanziert hätten, seien von einem von Pfeifles Nachfolgern „enteignet“ worden. Diese hätten der Stadt einen Treuhandauftrag gegeben, die Stadt aber handle treuwidrig. Entscheiden würde allein der Geschäftsführer der Stadtwerke.

Die im Raum stehenden zehn Millionen Euro für eine Sanierung der Limes-Thermen, so Rehm weiter, seien vom Gemeinderat so beschlossen worden, „vorgeschlagen von Rentschler – ohne Plan, ohne Berechnung, einfach eine politische Hausnummer“, wie es Rehm formuliert. Dann seien sie ohne Beschluss des Gemeinderats wieder rausgestrichen worden. Er, so Rehm, habe inzwischen entsprechende Anträge gestellt. „Die Stellungnahmen des OB Brütting erwecken aktuell nicht den Eindruck, dass er meinen Anträgen positiv gegenübersteht“, schreibt der Stadtrat weiter.

Dass die Limes-Thermen wegen Corona fast zwei Jahre lang geschlossen gewesen seien, bezeichnet Rehm als „Sauerei“. Dafür seien aber 800 000 Euro Zuschuss aus dem Corona-Programm für kommunale Bäder bezahlt worden.

Dem jetzigen OB Brütting wirft Rehm vor, er habe es bisher in Kauf genommen, „dass die Finanzierungslücken, die Rentschler hinterlassen hat, auf Kosten des Thermalbads und der Belastung der künftigen Generationen geschlossen werden“.