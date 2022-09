Theresienfest im Gästehaus St. Theresia in Eriskirch

Eriskirch (sz) - Die St. Elisabeth-Stiftung und die Steyler Missionarinnen laden am Montag, 3. Oktober, ab 17.45 Uhr zum Theresienfest ins Gästehaus St. Theresia in Eriskirch-Moos ein. laut Pressemitteilung geht es los mit einem Gottesdienst und den drei Sängerinnen der Gruppe Anima aus Friedrichshafen. Im Anschluss sind die Festgäste zu einem Imbiss eingeladen. Das Fest haben die Steyler Missionarinnen, die dort als Gemeinschaft „Der kleine Weg“ leben, ins Leben gerufen. In diesem Jahr wird zum sechsten Mal im Gästehaus gefeiert, unter dem Motto „Menschen zum Leben verhelfen“. Das Motto ist inspiriert von der „kleinen Theresia“, der französischen Karmelitin Therese von Lisieux.

Nach einer musikalischen Einstimmung der drei Sängerinnen von Anima um 17.45 Uhr beginnt um 18 Uhr der Festgottesdienst. Beim anschließenden Beisammensein im großen Saal des Gästehauses erwartet alle Anwesenden etwas zum Essen und Trinken. Zwischendurch gibt es weitere „musikalische Häppchen“.