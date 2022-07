Theodor-Heuss-Schülerpreis für Schülerin aus Sigmaringen

Stuttgart/Sigmaringen (sz) - Für ihre herausragenden Leistungen im Fach Geschichte ist die Absolventin der Theodor-Heuss-Realschule in Sigmaringen, Sarah Mors, mit dem Theodor-Heuss-Schülerpreis ausgezeichnet worden. Der Schülerpreis wurde zum 13. Mal von der Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus in Stuttgart verliehen. In diesem Jahr wurden 24 Schülerinnen und Schüler ausgezeichnet, heißt es in einem Bericht der Stiftung.

Doch was begeistert Sarah Mors an Geschichte? „Wenn man sich mit der Geschichte des Kalten Kriegs auseinandersetzt kann man beispielsweise die aktuellen Ereignisse in der Ukraine besser verstehen und einordnen.“ Isabel Fezer, Vorsitzende des Vorstands der Stiftung Bundespräsident Theodor-Heuss-Haus und Stuttgarter Bürgermeisterin für Jugend und Bildung sagte bei der Verleihung: „Sie haben im Fach Geschichte Herausragendes geleistet und Ihr Interesse und Ihre Begabung in Geschichte eindrucksvoll unter Beweis gestellt.“ Und weiter: „Ich würde mir wünschen, dass unser Schülerpreis für Sie ein Ansporn ist, sich weiterhin mit historisch-politischen Themen zu beschäftigen. Das wäre ganz im Sinne von Theodor Heuss, der mit als Bundespräsident immer wieder auf die Notwendigkeit hingewiesen hat, sich mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen.“

Seit 2009 können weiterführende Schulen in Baden-Württemberg, die nach Theodor-Heuss oder seiner Ehefrau Elly Heuss-Knapp benannt wurden, Preisträger nominieren. Die Stiftung Bundespräsident-Theodor-Heuss-Haus will mit dem Schülerpreis herausragende Leistungen im Fach Geschichte würdigen und junge Menschen für das Schulfach Geschichte begeistern.