Themenabend behandelt „Zukunft der Landwirtschaft“

Digitale Technologien bestimmen mehr und mehr die Landwirtschaft. Norbert Rauch referiert am Freitag, 8. Februar, im Neyer-Forum ab 20 Uhr über den Einsatz von Drohnen, Robotern und autonomen Großmaschinen in der Landwirtschaft. Der Themenabend wird veranstaltet von der Neyer Landtechnik GmbH in Kooperation mit dem Landwirtschaftsamt Biberach und der Rauch Landmaschinenfabrik GmbH.

Bereits 2017 stellte Rauch die weltweit erste, flugfähige Düngerstreuer-Drohne vor, so die Ankündigung. Erfahrungen, Einblicke in aktuelle Technologien und zukünftige Trends werden angesprochen. Zudem wird eine sensorbasierte Nachsaatlösung von Düvelsdorf gezeigt. Mit „Smart4Grass“ wird die Nachsaat mit Hilfe eines Pflanzensensors Isaria geregelt und entsprechend der gemessenen Pflanzendichte passt das Anbaugerät die Dosis teilflächenspezifisch an. Durch den Sensor arbeitet die Maschine laut Pressetext nicht nur effizienter, sondern entlastet auch den Fahrer. Außerdem soll auch der Ertrag und die Grundfutterqualität steigen. Der Sensor mit dem Striegel „Green.Rake expert“ von Düvelsdorf wird im Neyer-Forum zu besichtigen sein.