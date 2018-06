Thema Talentförderung steht im Mittelpunkt

Der Südbadische Fußballverband lädt am kommenden Samstag (12. Januar) seine ehrenamtlichen Mitarbeiter zur Verbandsvollversammlung ein, um über aktuelle Verbandsthemen zu informieren. Die Tagung findet in der Dreisam-Lounge des Mage Solar-Stadions in Freiburg statt. Im Mittelpunkt der um 10.30 Uhr beginnenden Veranstaltung steht in diesem Jahr das Thema Talentförderung. Als Referenten werden neben SBFV-Verbandstrainer Werner Zink, Jörg Daniel vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) und Jochen Saier vom SC Freiburg aus verschiedenen Blickwinkeln einen Einblick Förderung junger Fußballtalente in Südbaden geben. Zum Abschluss der Veranstaltung wird gegen 14.30 Uhr das Halbfinale im SBFV-Rothaus-Pokal 2012/2013 ausgelost. Neben den beiden Oberligisten FC 08 Villingen und Bahlinger SC sind noch der Verbandsligist Rhodia Freiburg sowie der Landesligist FC Radolfzell im Lostopf. Die Spielpaarungen werden im Anschluss an die Ziehung auf www.sbfv.de veröffentlicht.