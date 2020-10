Thema Flughafen Friedrichshafen: CDU und Freie Wähler kritisieren Grüne

Die Fraktionen der Freien Wähler (FW) und der CDU im Kreistag des Bodenseekreises zeigen sich verärgert über das Verhalten der Fraktion der Grünen nach der jüngsten Entscheidung des Kreistages zur Finanzierung des Flughafens Friedrichshafen. In einer gemeinsamen Stellungnahme äußern sie Unverständnis darüber, dass die Grünen vom Regierungspräsidium Tübingen (RP) prüfen ließen, ob der Beschluss vom 7. Oktober, den Flughafen mit rund 23 Millionen Euro bis 2030 zu unterstützen, rechtskräftig ist. Das RP hat den Kreistagsbeschluss daraufhin als formell gültig bestätigt.

„Die Beteiligungsverwaltungen von Stadt und Landkreis haben in sorgfältiger und aufwändiger Vorbereitung eine gemeinsame Sitzungsvorlage zur Zukunft des Flughafens Friedrichshafen erarbeitet“, wird Henrik Wengert, Fraktionssprecher der Freien Wähler und Bürgermeister von Owingen, zitiert. Und weiter: „Dabei sind auf der Basis des Gutachtens von Roland Berger Beschlussvorschläge für eine kalkulierbare und stabile Zukunft des Flughafens vorgelegt worden.“

Hätte es Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Beschlussvorlage gegeben, so die Haltung von CDU und FW, hätte es zum guten Miteinander parlamentarischer Arbeit gehört, diese im Vorfeld und außerhalb der Debatte direkt an die Verwaltung zu äußern, um ihr die Gelegenheit zur nochmaligen Prüfung zu geben. Die Prüfung im Anschluss an die Beschlussfassung direkt bei der Rechtsaufsichtsbehörde zu verlangen, werfe ein bedenkliches Licht auf die Bereitschaft der Grünen-Fraktion zu einem vertrauensvollen Miteinander zwischen Fraktion und Verwaltung, heißt es in der Stellungnahme. Dass die Prüfung erst nach der verlorenen Abstimmung beauftragt wurde, schüre den Verdacht, dass die Grünen sich mit der Akzeptanz demokratisch gefasster Beschlüsse dann schwertäten, wenn sie nicht auf der Seite der Gewinner stehen, teilen die beiden Fraktionen mit. Dass das Ergebnis der rechtlichen Prüfung eindeutig zugunsten der Verwaltung ausgefallen sei, sei erwartbar gewesen, schreiben CDU und FW.

CDU und Freie Wähler bekunden in der Stellungnahme außerdem, dass sie die Debatte zum Flughafen als ernsthafte Auseinandersetzung aller Fraktionen mit der schwierigen und komplexen Thematik empfunden hätten, bei der die Zukunft des Flughafens aus unterschiedlichen Blickrichtungen beleuchtet worden sei. Vor dem Hintergrund dieser Diskussion müsse das Ergebnis der Abstimmung von allen Fraktionen anerkannt werden.

„Zur guten demokratischen Kultur gehört im Übrigen auch, sich nach gefällten Entscheidungen jeweils konstruktiv an der weiteren Bearbeitung der Themen zu beteiligen“, sagt Fraktionssprecher der CDU im Kreistag, Bürgermeister Georg Riedmann aus Markdorf. Gespannt sei man nun auf die noch bevorstehende Debatte im Gemeinderat der Stadt Friedrichshafen. „Die Bedeutung des Flughafens Friedrichshafen als wichtiger Pfeiler der regionalen Verkehrsinfrastruktur hätte auch dort ein klares Ergebnis verdient,“ schließt die gemeinsame Presseerklärung der CDU und der Freien Wähler.