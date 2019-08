Theatergruppe St. Petrus Canisius spendet 3600 Euro

Friedrichshafen (sz) - Die Theatergruppe St.Petrus Canisius hat eine Spendensumme in Höhe von 3600 Euro übergeben. Jeweils 1800 Euro erhielten der Ausschuss Mission-Entwicklung-Frieden-Polozk und die Gemeinde St.Petrus Canisius, teilt die Gruppe mit. Der Erlös stammt aus den ausverkauften Aufführungen des Dinner-Krimis „Der Leichenschmaus“, und dem Verkauf von Waren aus der Partnerstadt Polozk im Dezember 2018. Auf dem Bild übergeben die Theatergruppe und das Küchenteam den Erlös an den Vorsitzenden den Kirchengemeinderates, Klaus Dieter Hornikel und an Marianne Dreßler, Vorsitzende des Polozk-Ausschusses.