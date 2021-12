TheaterBahnhof im Waldkindergarten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Team vom Waldkindergarten in Spaichingen hatte für die Kinder dieses Jahr etwas Besonderes zur Vorweihnachtszeit ausgedacht. Auf die Initiative von Eltern wurde die Geschichte „Die wundersame Nacht“ vom TheaterBahnhof Mühlheim aufgeführt. Die Geschichte von der Geburt Jesu wurde szenisch und spielerisch kindgerecht aufbereitet, so dass die Kinder gespannt und aufmerksam dem Erzähler lauschten. Der TheaterBahnhof unter der Leitung von Martin Bachmann aus Mühlheim möchte den Kontakt zum Publikum in dieser kulturarmen Zeit behalten, und weiterhin Angebote live und digital bereithalten.