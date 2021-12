Theater Lindau geht in die Weihnachtspause

Nach der Vorstellung von „Mein Jahr ohne Udo Jürgens“ am Donnerstag, 16. Dezember, verabschiedet sich das Team des Theaters Lindau in die Weihnachtspause. Die Betriebsdirektion ist laut einer Pressemitteilung des Theaters von Donnerstag, 23. Dezember, bis Sonntag, 9. Januar 2022 nicht besetzt, die Theaterkasse von Freitag, 24. Dezember, bis Sonntag, 9. Januar (mit Ausnahme von Montag, 3. Januar, und der Abendkasse für das Konzert). Da das Chiemgauer Volkstheater dieses Silvester nicht nach Lindau kommen kann, ist die nächste Veranstaltung das Neujahrskonzert mit Klezmer-Größe Giora Feidman am Montag, 3. Januar, um 19.30 Uhr. Für dieses Konzert sind die möglichen Sitzplätze mit Sicherheitsabständen bereits vergeben und es gibt keine weiteren Karten. Das Konzert mit Ulrich Tukur & Den Rhythmus-Boys am Freitag, 14. Januar, muss laut Pressemitteilung ersatzlos entfallen. Alle aktuellen Informationen zu Stücken und Vorschriften für einen Theaterbesuch sind unter www.kultur-lindau.de zu finden.