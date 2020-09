Theater Kosmos lässt leben und sterben

Im Bregenzer Theater Kosmos feiert am Donnerstag, 24. September, um 20 Uhr „Live or let die?“ Premiere, eine Uraufführung und eine Stückentwicklung von Simon Dworaczek und Ensemble.

In der Vorschau heißt es zur Handlung: „Die Welt ist im Umbruch. Und wo bleibt der Mensch? Was bedeutet das für unser Leben? Zwischen Drama und Komödie. Zwischen Weltgeschehen und Alltagsszenen, zwischen Fantasie und Realität. Und immer wieder die Frage: Live or let die? Wo geht es hin mit unserer Welt? Und wie berührt das große Welttheater uns ganz persönlich? Welche Auswirkungen hat das große Ganze auf unser privates Glück?“

Fünf junge Theatermenschen holen nach der pandemie-bedingten Zwangspause ihr Handwerk aus den verstaubten Kisten und versuchen Antworten auf eben diese Fragen zu finden. Jörg Reissner begleitet musikalisch, während Magdalena Mair und Jeanne-Marie Bertram sich in die unterschiedlichsten Figuren und werfen.