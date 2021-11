Theater der Stadt erhält 40 000 Euro

Premiere des Stücks „Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“ ist am 26. Januar um 20 Uhr in der Stadthalle. Karten und weitere Termine im Kulturbahnhof gibt es unter theater-aalen.de.

Das Theater der Stadt Aalen erhält einen Zuschuss in Höhe von 40 000 Euro von der Baden-Württemberg-Stiftung für die Produktion „Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“. Darüber freut sich auch der Landtagsabgeordnete Winfried Mack, der Aufsichtsrat der BW-Stiftung ist.

„Das Aalener Theater ist zu einem der anerkanntesten Stadttheater in Baden-Württemberg geworden. Daher freue ich mich auch als Aufsichtsrat der BW-Stiftung über diese gute Nachricht. Die Förderung in Höhe von 40 000 Euro ist wichtig, denn so werden neue künstlerische Möglichkeiten geschaffen“, betont Mack. Mit dieser Interpretation von Felix Krull schaffe das Theater einen einfachen Zugang zum Text und damit eine optimale Abitur-Vorbereitung.

Keinen leichten Stoff haben sich die Theatermacher in Aalen mit „Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“ ausgesucht, denn der Zugang zu der Sprache des 70 Jahre alten Textes von Thomas Mann ist nicht einfach. Umso wichtiger ist die moderne und interessante Interpretation des Stücks für die Abiturientinnen und Abiturienten in diesem Schuljahr, denn Krull ist Abiturthema.

„Die Sprache von Thomas Mann ist eine Herausforderung“, so Intendant Tonio Kleinknecht, der mit einer spannenden Kooperation Lust machen will, sich mit der Lektüre auseinanderzusetzen. Durch die Förderung der Baden-Württemberg-Stiftung konnten fünf Artisten der Accademia Teatro Dimitri, einer der vier staatlichen Schauspielschulen der Schweiz, gewonnen werden. „Akrobatik, Pantomime, Jonglage, Tanz und Theater bereichern das Stück und ergänzen sich perfekt mit unseren drei Schauspielern aus dem Festensemble“, betont Kleinknecht, dem das Stück auch wegen der Leichtigkeit des Seins, die im Kontrast zu den großen aktuellen Herausforderungen steht, so gut gefällt.