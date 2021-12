Theater der Stadt Aalen: Fünf Premieren im Vorverkauf

Pünktlich zu Weihnachten gehen am Theater der Stadt Aalen die Vorstellungen in den Monaten Januar und Dezember in den Vorverkauf. Ab sofort sind Karten an der Theaterkasse oder online erhältlich.

Mit gleich fünf Premieren ist der Jahresanfang bestens gefüllt: Schon am 8. Januar bringt das Theater mit „Furor“ von Lutz Hübner und Sarah Nemitz ein Stück über Schuld, Vergebung und ihren Preis auf die Bühne im KubAA. Mit „RIP Refrain“ LaBande Dordur wird ab dem 14. Januar eine Koproduktion mit der Akademie für darstellende Kunst Baden-Württemberg, MADone Cie. und den Landungsbrücken Frankfurt gezeigt. Am 26. Januar ist das Theater dann mit „Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“ nach Thomas Mann in der Stadthalle zu Gast, bevor die Produktion ab Februar im KubAA zu sehen sein wird. Eva Rottmanns „Paul*“ und die Stückentwicklung „Peter, Du und ich!“ des inklusiven Spielclubs setzen am 10. und 25. Februar den Premierenreigen fort.

Zwischen den Jahren gibt’s Gelegenheit „Ox & Esel – Eine Art Krippenspiel“, „Kleine Eheverbrechen“ und an Silvester „Romeo und Julia“ zu erleben.