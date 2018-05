The Queen’s Six singt in Bregenz

Bregenz (lz) - The Queen’s Six ist derzeit auf Tournee. Am Montag, 28. Mai, ist das Das A-Capella-Ensemble zu Gast in St. Gallus in Bregenz. Beginn ist um 19.30 Uhr. Die sechs Profi-Sänger leben als „Lay Clerks“ innerhalb der Mauern von Windsor Castle, wo sie in der geschichtsträchtigen St George’s Chapel nahezu täglich singen. Sie musizieren regelmäßig für die königliche Familie und treten bei offiziellen Empfängen und privaten Feiern der Queen of England auf, wie der Veranstalter mitteilt. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei.

„Dedicated Folk" lautet der Titel des Jubiläumsprogramms, in dem die sechs Künstler Kostproben ihres Könnens präsentieren. Sie sorgen für eine für das Ensemble charakteristische, facettenreiche Mischung aus Alter Musik und modernen Werken. Im Zentrum stehen Stücke, die speziell für The Queen’ Six komponiert und arrangiert wurden, so etwa zwei brandneue Werke der international renommierten Komponisten Philip Moore (England) und Nico Muhly (USA). Mit dem typischen „British Sense of Humor“ präsentieren die charismatischen Engländer ihr Programm und bereiten dem Publikum ein garantiert unvergessliches Hörerlebnis, verspricht der Veranstalter.

Zu hören sind an dem Abend die Countertenöre Daniel Brittain und Timothy Carleston, die beiden Tenöre Nicholas Madden und Dominic Bland sowie Andrew Thompson und Simon Whiteley (Bariton/Bass).