The Outside Track spielt im Münzhof

Langenargen (sz) - Die Band The Outside Track gibt am Mittwoch, 3. April, ab 20 Uhr ein Konzert im Münzhof in Langenargen. Die fünf Musiker spielen laut Veranstalter „Irish Music“.

Die überwiegend weiblichen Mitglieder kommen aus Irland, Schottland und Kanada, entsprechend vielfältig sind Klang und Repertoire mitsamt Eigenkompositionen. Die von Energie beflügelte, schwerelose Musik begeistert nicht nur die Zuhörer. Bei den Live Ireland Music Awards 2012 wurde das Ensemble laut Veranstalter als beste Gruppe ausgezeichnet. Das Quintett hat bisher fünf Alben veröffentlicht.

The Outside Track sind getreu ihres Namens erfrischend anders, heißt es in einer Pressemitteilung. . Sie wagen den Blick von außen nach innen, aus der Perspektive der Weltmusik auf traditionelle Spielweisen.