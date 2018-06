Seit vier Jahren sind sie ein Paar, Sophie (Miranda July) und Jason (Hamish Linklater), zwei Mittdreißiger, die sich in ihrer improvisierter Existenz eingerichtet haben.

In ihrem abgewohnten Mini-Apartment in Los Angeles vertrödeln sie ihre Zeit am Laptop, überqualifizierte Gelegenheitsjobber, Vertreter der digitalen Boheme, die von der Couch nicht mehr hochkommen. Da wirkt dann die geplante Adaption einer Katze schon wie ein existentieller Einschnitt. Dreißig Tage müssen sie noch warten, bis sie ihr Haustier in Empfang nehmen können - aber die beiden beschließen, ihr Leben lieber gleich zu ändern.

"The Future" (WDR, 23.15 Uhr), der zweite abendfüllende Spielfilm der amerikanischen Künstlerin, Schauspielerin, Autorin und Regisseurin Miranda July ("Ich und du und alle, die wir kennen") darf man sich nicht als linear erzählten, konventionellen Spielfilm vorstellen, eher schon gleicht er einer Performance, wie July im Interview erzählt.

Ihr schwebend leichter, skurril-komischer Film über eine Generation im Wartezustand hat improvisierten Charakter, gleicht einem Traumspiel, in dem eine Katze eine Stimme bekommt und zur Hauptfigur mutiert, die Protagonistin sich grundlos in einen anderen Mann verliebt, und ihr Freund die Fähigkeit besitzt, die Zeit anzuhalten.