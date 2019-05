Im Ostalbkreis sind in zwei Betrieben Pferde am gefürchteten Herpes-Virus erkrankt. Bei drei Tieren war der Verlauf so schwerwiegend, dass sie eingeschläfert werden mussten. In den sozialen Netzwerken verbreitete sich die Nachricht über den Ausbruch der Krankheit wie ein Lauffeuer – und löste offenbar bei vielen Pferdehaltern eine regelrechte Panik aus. Die Experten vom Pferdegesundheitsdienst der Tierseuchenkasse Baden-Württemberg warnen jetzt vor Hysterie.