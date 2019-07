Thailändische Prinzessin besucht Freilichtmuseum

Über einen außergewöhnlichen Besuch haben sich die Verantwortlichen des Schwarzwälder Freilichtmuseums Vogtsbauernhof in Gutach an diesem Samstag gefreut: Im Rahmen einer Kulturreise durch Baden-Württemberg stattete die Prinzessin des Königreichs Thailand, Maha Chakri Sirindhorn, dem Vogtsbauernhof einen mehrstündigen Besuch ab, so eine Pressemitteilung. Die jüngere Schwester des thailändischen Königs kam in Begleitung einer thailändischen Delegation, darunter der Botschafter in Deutschland, Dhiravat Bhumichitr.

Bei einem Rundgang durch das Museumsgelände stellte Frank Scherer, Landrat des Ortenaukreises, das älteste Freilichtmuseum des Landes sowie dessen Bedeutung für die Region vor. Siegfried Eckert, Bürgermeister von Gutach, begrüßte die königliche Hoheit sogar auf thailändisch und freute sich über den Eintrag in das Goldene Buch der Gemeinde. Die Vogtsbauernhof-Tanzgruppe führte zu Ehren der Prinzessin zwei Trachtentänze auf, die Trachtenkapelle Gutach präsentierte mit mehreren Trachtenträgern die Gutacher Bollenhuttracht und Bollenhutmacherin Gabriele Aberle klärte über dessen Herkunft auf. Elvira Schmitt aus Kirnbach begleitete den hohen Besuch als Museumsführerin und Übersetzerin in die englische Sprache. Zum Abschluss gastierte die Delegation im Museumsrestaurant „Hofengel“.

Die Prinzessin zeigte sich beeindruckt von dem Museum, den historischen Höfen und der ganzen Umgebung. Besonderes Interesse hatte sie an den Tänzen, der Musik und der Bollenhuttracht. Vor allem freute sie sich über rund 100 Thailänderinnen und Thailänder aus der Region, die sie mit Musik und Blumen im Foyer des Eingangsgebäudes verabschiedeten.