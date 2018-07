TH Wildau will Piloten zu Managern schulen

Wildau (dpa) - Die Technische Hochschule Wildau will Verkehrspiloten den Einstieg in das Luftfahrtmanagement ermöglichen. Vom März 2010 an werde am Wildau Institute of Technology (WIT) ein berufsbegleitender Bachelorstudiengang angeboten, teilte die Hochschule mit.

In drei Jahren könne der akademische Grad Bachelor of Arts in Civil Aviation erworben werden. Schwerpunkt der Lehrveranstaltungen in englischer Sprache seien Wirtschafts- und Management-Themen. Teile aus der Theorieausbildung der Verkehrspilotenlizenz würden für das Studium anerkannt.

Weitere Informationen: www.wit-wildau.de/cap.php