TG Wangen/Eisenharz siegt in der Relegation

Es ist ein Wettkampf ohne großen sportlichen Druck gewesen. Bereits vor dem Relegationswettkampf um den Klassenerhalt in der 3. Kunstturn-Bundesliga stand fest, dass alle vier Mannschaften im kommenden Jahr einen Platz in der 3. Liga erhalten würden. Dennoch – oder vielleicht gerade deswegen – präsentierten sich die Turner der TG Wangen/Eisenharz gelöst und zeigten beim Sieg gegen die TG Pfalz, den Tabellenletzten der Nordstaffel, ihre beste Saisonleistung. Damit wird es also 2022 im zehnten Jahr in Folge Kunstturnen in der 3. Bundesliga im Allgäu zu sehen geben.

Für Turner ungewohnt früh um 10 Uhr startete der Wettkampf in Pfuhl bei Neu-Ulm. Finn Ruchti erwies sich als der Frühaufsteher im Team der TG Wangen/Eisenharz. Er überzeugte laut Mitteilung mit der besten Wertung aller Bodenturner an diesem Tag – gleichzeitig war es auch Ruchtis beste Saisonleistung. Die anderen Allgäuer Turner kamen ebenfalls gut, wenn auch nicht ganz fehlerfrei, durch ihre Übungen. Dennoch reichte es, um die Gerätewertung am Boden zu gewinnen.

Überragend war dann die Leistung am Pauschenpferd. Erstmals in dieser Saison kamen alle Turner der TG fehlerfrei durch ihr Programm. An den Ringen stürzte Manuel Drechsel beim Abgang seiner Übung, was Kapitän Stefan Merath nach Abstimmung mit dem Team dazu bewegte, einen von drei möglichen Jokern zu setzen. Dies bedeutete, dass ein fünfter Turner – in diesem Fall Felix Kimmerle – ans Gerät geschickt wurde und seine Übung anstelle der Übung von Manuel Drechsel in die Wertung einging. Sehr stark präsentierte sich Youngster Nico Steinhauser an den Ringen, der erstmals die Schwalbe als Höchstschwierigkeit in seiner Übung zeigte und dafür von den Kampfrichtern mit der drittbesten Tageswertung belohnt wurde. Besser waren nur sein Mannschaftskollege Elias Ruf und der von der TG Pfalz eigens für die Relegation verpflichtete Schweizer Dominic Tamsel.

Fehlerfrei durch die Übungen

In der Gesamtwertung lag die Allgäuer Turngemeinschaft nach drei Geräten knapp hinter der TG Pfalz, aber schon deutlich vor den Teams aus München und Leopoldshöhe. In der zweiten Wettkampfhälfte ging Wangen/Eisenharz nicht mehr vollstes Risiko und verzichtete zugunsten einer sauberen Ausführung auf die eine oder andere Schwierigkeit. So gelang es, am Sprung, am Barren und am Reck fehlerfrei durch alle zwölf Übungen zu kommen. Da dies keiner der anderen Mannschaften auch nur annähernd gelang, siegte die TG Wangen/Eisenharz am Ende deutlich und hat damit bewiesen, dass sie das Leistungsniveau für die 3. Bundesliga hat.

Turner, Betreuer und Fans der Allgäuer waren sich am Ende einig, dass der Gang in die Relegation in dieser Saison hätte vermieden werden können. Dazu hätten die TG-Turner bei einem der vier knappen Wettkämpfe in der Südstaffel nur eine ähnlich starke Leistung wie in der Relegation zeigen müssen. Dann wären die Wangener dort nicht Letzter geworden.