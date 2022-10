TG-Volleyballerinnen gewinnen ersten Punkt

Die Regionalliga-Volleyballerinnen der TG Biberach haben ihr erstes Heimspiel gegen den FT 1844 Freiburg in der Wilhelm-Leger-Halle nach rund zweieinhalb Stunden mit 2:3 (25:20, 27:25, 16:25, 19:25, 12:15) verloren.

Die TG startete gut und konnte sich durch druckvolle Aufschläge mit 6:2 absetzen. Nach einer Auszeit der Freiburger fanden jedoch die gegnerischen Damen ins Spiel und kämpften von nun an bei jedem Ballwechsel mit. Mit einem geschickten Doppelwechsel sorgte Trainer Dirk Lafarre für einen positiven Impuls, wodurch Biberach den Satz mit 25:20 für sich verbuchen konnte.

Im zweiten Satz fanden die Biberacher erst nach einer Auszeit in die Spur, agierten als einheitliches Team und bewiesen eine hervorragende Disziplin und Willen, indem sie zwei Satzbälle abwehrten und mit drei Punkten in Serie den Satz mit 27:25 gewannen. „Mit diesen zwei Sätzen konnten wir zeigen, wie deutlich wir uns noch mal gegenüber Ditzingen verbessert haben. In Ditzingen hat uns das Zusammenspiel und die Abstimmung noch etwas gefehlt“, so Diagonalangreiferin und MVP des Spiels, Annika Zeifang, nach dem Spiel.

Jegliche Stärken und Konsequenz seitens der TG verlor sich jedoch im folgenden Satz. Die mutigen Freiburgerinnen konnten sich zunehmend absetzen, wodurch die TG im dritten Satz zeitweise 10:20 zurücklag. Nachdem der FT den dritten Satz verdient mit 25:16 für sich entschied, dominierten die Freiburgerinnen auch zu Beginn des vierten Satzes. Angetrieben von den zahlreichen Heimfans, konnte sich die TG wieder herankämpfen und das eigene Spiel konsequenter durchziehen. Die Folge waren lange und umkämpfte Ballwechsel auf Augenhöhe. Durch eine starke Serie von Aufschlägen und Angriffen konnten sich die Gäste jedoch gegen Ende des Satzes absetzen und gewannen auch diesen mit 19:25.

Auch im Tiebreak sahen die Biberacher Fans ein ausgeglichenes Spiel mit sehenswerten Spielaktionen. Die TG-Damen erkämpften sich nach dem Seitenwechsel mit viel Willenskraft sogar einen kleinen Vorsprung. Doch die Freiburgerinnen drehten das Spiel mit mutigen Angriffen und entschieden den Tiebreak mit 15:12 für sich.

Trotz der Niederlage ist die Freude über den ersten Punktgewinn und die Leistungssteigerung bei der TG groß. Annika Zeifang blickt optimistisch auf die weitere Regionalliga-Saison: „Zwei Spieltage sagen wenig aus. Für uns ist es nun wichtig, dass wir noch mehr als Team zusammenwachsen und auf dem Feld abgestimmter agieren können, damit wir auch beim nächsten Heimspiel gegen Schwäbisch Gmünd am 15. Oktober punkten können.“