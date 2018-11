TG verliert Anschluss an Spitze

Die Landesliga-Handballer der TG Biberach haben ihr Auswärtsspiel bei der SG Lauterstein II mit 24:26 (14:13) verloren. Damit verliert die Mannschaft von Trainer Cosmin Popa den Anschluss an das Spitzenduo der Liga.

Eine sehr durchwachsene englische Woche geht für die TG-Handballer zu Ende. Nachdem die TG am vergangenen Sonntag noch zwei Punkte durch den Arbeitssieg gegen die SG Kuchen-Gingen eingefahren und am Mittwoch bei der Pokalniederlage gegen den doppelt höherklassigen TSV Blaustein eine starke Leistung gezeigt hatte, schmerzte die Auswärtsniederlage in Lauterstein doch sehr.

Die TG wusste, dass es gegen die Mannschaft von Sebastian Rieger, die mit hochtalentierten jungen Spielern gespickt ist, nicht einfach werden würde. Nach dem 1:0-Führungstreffer durch Daniel Krais gab die SG den Ton an und hielt fortan die Führung in der Hand. Nach 22 Minuten beim Spielstand von 10:8 hatte Popa genug gesehen und bat scheine Mannschaft zur Auszeit. Diese Maßnahme wirkte sofort, die TG agierte gefälliger im Angriffsspiel und Tore von Rückkehrer Moritz Kehm und Simon Krattenmacher sorgten für die 14:13-Halbzeitführung.

Nach der Pause setzte sich das Spiel auf Augenhöhe fort. Der Tabellenzehnte aus Lauterstein spielte gefällig im Angriff, in dem vor allem Toptorjäger Silas Bäuerle nicht zu halten war. Das Prunkstück des Lautersteiner Spiels war an diesem Abend aber der Deckungsverbund, der den TG-Angriff des Öfteren zur Verzweiflung brachte. Zudem hatte das Spiel der TG im Angriff zu wenig Bewegung und so blieben hundertprozentige Torgelegenheiten Mangelware. Selbst Siebenmeterchancen ließen die TG ein ums andere Mal liegen, nur drei von sieben Strafwürfen fanden ihr Ziel, einmal mehr eine schwache Erfolgsquote. Einer gut aufgelegten Abwehr war es zu verdanken, dass die TG in der Schlussphase noch alle Chancen auf den Sieg hatte. Armin Schweigardt glich in der 54. Spielminute zum 23:23 aus, darauf folgte allerdings wieder das Auslassen einer klaren Gelegenheit, was dem Gastgeber Tür und Tor öffnete, durch einen Hattrick zum 26:23 den verdienten Heimsieg klarzumachen.

Popa muss die Schwächen im Angriff abstellen, damit die TG am kommenden Samstag im Derby gegen den TSV Bad Saulgau (19.30 Uhr, Biberach) wieder voll leistungsfähig ist.