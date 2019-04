TG-Tänzer verpassen knapp den Aufstieg

Die Tuttlinger Tänzer haben den Aufstieg in die zweite Bundesliga Süd Latein knapp verpasst. Beim Aufstiegsturnier in Backnang belegte die Formationsgemeinschaft TSC Kirchheim/TSA TG Tuttlingen nur hauchdünn vom Gastgeber geschlagen den zweiten Platz.

Der gastgebende Verein TSG 1846 Backnang lud zum Aufstiegsturnier zur neu zu bildenden zweiten Bundesliga Süd Latein ein. Die Stimmung in der Halle war nicht mit einem normalen Ligaturnier zu vergleichen. Alle Mannschaften wurden mittels viel Applaus und Anfeuerungsrufen von den Zuschauern zu Höchstleistungen angetrieben. Auch das Team der Formationsgemeinschaft TSC Kirchheim/TSA TG Tuttlingen war von dieser Kulisse beeindruckt und zog nach einer starken Vorrunde souverän ins Finale ein – zusammen mit den Teams aus Backnang, Coburg-Ketschendorf und FG Wasserburg/München.

Im Finale hieß es nun, vor allem tänzerisch und als geschlossene Einheit auf der Fläche zu überzeugen, was der heimischen FG-Mannschaft gut gelang. Dennoch reichte es aufgrund einer einzigen Wertung nicht, das Turnier zu gewinnen und somit verfehlte die FG TSC Kirchheim/TSA TG Tuttlingen den Aufstieg in die 2. Bundesliga Süd Latein knapp. Immerhin sahen zwei Wertungsrichter das Team auf dem ersten Platz und belohnten somit den gelungenen Auftritt. Warum das heimische Team eine Vier in der Wertung hatte, traf auf Unverständnis bei Trainern, Tänzern, Funktionären und Zuschauern.

„Der Nicht-Aufstieg ist zwar bitter, aber wir versuchen es sportlich zu nehmen“, so Alexander Bögel, Abteilungsleiter der 1. TSA der TG Tuttlingen. „Natürlich hatten wir uns mehr erhofft. Jetzt heißt es, den Blick in die Zukunft zu richten und sich auf die nächste Saison vorzubereiten.“

Nach den Osterferien startet das Tanztraining wieder: Für alle tanzbegeisterten Kinder, Jugendliche und junggebliebene Erwachsene bietet die Tanzsportabteilung der TG Tuttlingen ein Schnuppertraining in der Stadionhalle (Jahnstraße 9, Tuttlingen) am 4. Mai und 11. Mai, jeweils von 13 bis 14 Uhr für Anfänger und von 14 bis 16 Uhr für Fortgeschrittene an.