TG-Männern gelingt Start-Ziel-Sieg

Eine tadellose Leistung haben die Landesligamänner der TG Biberach bei ihrem Auswärtsspiel beim HT Uhingen-Holzhausen abgeliefert. Die TG spielte von Anfang an dominant und ließ keinen Zweifel am 32:19 (12:7)-Erfolg aufkommen.

Die Mannschaft von Trainer Cosmin Popa hat ihre gute Form unterstrichen und auch das Auswärtsspiel in der Uhinger Haldenberghalle für sich entschieden. Anders als in den engen Spielen gegen die Spitzenmannschaften aus Reichenbach und Steinheim war beim Kellerkind aus Uhingen kein Zittern angesagt. Die Blau-Gelben zeigten in allen Mannschaftsteilen eine sehr gute Leistung und sorgten dadurch schon früh für einen ausreichend großen Vorsprung.

Das HT konnte nur bis zum 4:6 durch Felix Rummel in der 18. Spielminute mithalten. Bis dahin hatte die TG vor allem im Angriff noch das ein oder andere Problem. Doch schnell hatte das gesamte TG-Angriffskollektiv ein Rezept gegen die Uhinger Hintermannschaft parat und so schafften es die Biberacher, gegen Ende der zweiten Halbzeit ein Torepolster aufzubauen. Schon zum Pausentee hatte die TG fünf Tore Vorsprung, beim Stand von 7:12 wurden die Seiten gewechselt.

Einmal mehr beeindruckte die mannschaftliche Geschlossenheit. So prägten Julian Betz, Daniel Krais und Moritz Kehm das Spiel der TG im Angriff, dazu kamen die beiden Kreisläufer Simon Krais und Simon Krattenmacher sowie von Außen der torgefährliche Bogdan Botezatu. Die TG ließ zu keinem Zeitpunkt ihre Konzentration abfallen und baute den Vorsprung beinahe proportional zur Spielzeit aus. Nicht nur die Spielkultur im Angriff erfreute Popa, auch die Defensivleistung war an diesem Abend lobenswert. Dirigiert wurde die Deckung von Geburtstagskind Simon Ellek, der seine starke Leistung mit einem eigenen Treffer krönte.

An diesem klaren und verdienten Sieg war einzig und allein die Siebenmeterquote zu bemängeln. Ganze vier Fahrkarten erlaubten sich die TG-Schützen. In einem engen Spiel könnte das den Ausschlag geben. Doch nach diesem schönen Erfolg möchte erst mal niemand das Haar in der Suppe suchen. Die TG feierte den Sieg und freut sich darüber, weiterhin in der oberen Tabellenregion mitmischen zu dürfen.

Am kommenden Samstag, 27. Oktober, um 19.30 Uhr ist der VfL Kirchheim in Biberach zu Gast. Die TG trifft damit auf eine Mannschaft, die sich derzeit auch in der Spitze der Liga aufhält.