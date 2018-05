TG löst Ticket für „Süddeutsche“

Als Bezirksmeister Süd angetreten, haben sich die U13-Volleyballerinnen der TG Biberach den dritten Platz bei der württembergischen Meisterschaft in Holzgerlingen erspielt. Somit qualifizierte sich der TG-Nachwuchs für die süddeutschen Meisterschaften, die am 23./24. Juni in Konstanz stattfinden werden.

Die TG-Mannschaft von Trainerin Eleni Patsiatzi konnte in der Vorrunde durch zwei klare 2:0-Siege gegen den TSV Hirschau und MTV Stuttgart II den Gruppensieg erlangen. Im Viertelfinale traf die Mannschaft auf den SV Esslingen. Auch dieses Spiel konnte mit 2:0 gewonnen werden. Somit war der Einzug ins Halbfinale ohne Satzverlust erreicht. Dort ging es dann aber gegen den starken MTV Stuttgart I. Gegen die Mädchen von der Volleyballakademie konnten die Biberacherinnen an diesem Tag jedoch nicht viele Punkte erlangen und verloren gegen den späteren württembergischen Meister glatt in zwei Sätzen. Im kleinen Finale traf die TG auf die Bezirkskonkurrentinnen des SV Ochsenhausen. Drei hart umkämpfte Sätze, mit starken Aktionen auf beiden Seiten, besiegelten am Ende eine Jubelfeier für den TG-Tross. Mit 2:1 setzten sich Anne Jakob, Franziska Kimmich, Franziska Nachtigall und Nike Bielz durch. Durch den dritten Platz löste die TG das Ticket zur süddeutschen Meisterschaft. Anna Rensing, die in Holzgerlingen verhindert war, wird dann auch die Fahrt mit nach Konstanz antreten.