TG II schafft Aufstieg in die Landesliga

Mit drei Siegen in drei Spielen beim Rückrundenspieltag der Bezirksliga Süd in Bad Waldsee-Reute haben die Faustballer der TG Biberach II die alleinige Tabellenführung erreicht. Damit ist gleichzeitig der Aufstieg in die Landesliga geschafft.

Kapitän Dirk Theoboldt und seine Mitspieler Fabian Czekalla, Thomas Schikora, Jürgen Schoch, Manfred Schuler und Andreas Ulrich gewannen die Auftaktbegegnung gegen den TSV Westerstetten ungefährdet (11:5, 11:5). Danach ließ die TG II Siege gegen den SV Erlenmoos (11:9, 13:15, 11:7) und den Gastgeber TG Bad Waldsee (11:9, 11:5) folgen, wodurch die Meisterschaft und der Aufstieg gesichert waren.