TG holt fünf Kreismeistertitel

Mit 13 Teilnehmern ist die Bogensportabteilung der TG Biberach der am stärksten vertretene Verein bei der Kreismeisterschaft in der Halle des SV Essendorf gewesen. Die Schützen traten in acht verschiedenen Klassen in der Disziplin Recurve an.

In der Klasse Recurve Jugend erreichte Finja Gerster mit 313 Ringen den zweiten Platz. Die jüngere Marisa Castrignanò schoss 238 Ringe in der Klasse Recurve Schüler C und belegte konkurrenzlos den ersten Platz. Yasmine Stammet lag mit 469 Ringen ganz knapp vor ihrer Verfolgerin mit 467 Ringen und holte sich damit den ersten Platz in der Klasse Schüler Recurve B.

Bei den Männern starteten drei TG-Mitglieder. Karlheinz Gerster schoss 341 Ringe und errang damit den fünften Platz. Lennart Schierholz erreichte 461 Ringe und den dritten Platz. Am meisten freute sich Sandro Castrignanò mit 529 Ringen über den ersten Platz. Bei den Frauen war die TG Biberach mit zwei Schützinnen vertreten. Stephanie Kolb schoss 480 Ringe und wurde Dritte. Anika Herzig lag mit 529 Ringen vor ihr auf dem zweiten Platz.

Bei den Recurve Masters erzielte Michael Rathgeber 460 Ringe und den vierten Platz. Mit 457 Ringen erreichte Hans Süßmuth den zweiten Platz in der Klasse Recurve Senioren. Ihm voraus war Günter Schilling mit 512 Ringen auf dem ersten Platz. Bei den Seniorinnen verbuchte Monika Braun mit 514 Ringen den ersten Platz vor Radmila Schilling (2./477 Ringe).