TG-Handballerinnen holen Derbysieg in Lehr

Einen Handball-Leckerbissen haben die Zuschauer am Sonntag in der Sporthalle Ulm-Nord in Lehr serviert bekommen. Die Handballerinnen der TG Biberach gewannen nach einer tollen Teamleistung kein normales Württembergliga-Handballspiel verdient mit 19:17 und landeten damit den zweiten Auswärtserfolg in Serie.

Es war das erwartet niveauarme Württembergligaspiel, das die beiden Mannschaften am Sonntag den etwa 100 Zuschauern – darunter 25 Biberacher – präsentierten. Dass in Lehr kein normales Handballspiel möglich ist, wusste man vorher, und so wollten sich die TG-Handballerinnen, bei denen Trainer Florian Nowack zum 75. Mal an der Seitenlinie stand, auf ihre Stärken besinnen: Aus einer kompakten Abwehr wollten sie schnell nach vorne spielen und so den Gegner unter Druck setzen. Das sollte – was die Abwehr angeht – auch gelingen.

Der Sportclub kam kaum zu guten Chancen und musste sich die Treffer schwer erarbeiten. Allerdings lag die Fehlerquote der Biberacherinnen im eigenen Angriff in einem nicht mehr messbaren Bereich. Den an diesem Tag erneut starken Außenspielerinnen Svenja Hardegger und Julia Spies gelangen die ersten vier TG-Treffer (4:5). Bis zum 6:6 blieb es eng, ehe die Gastgeberinnen etwas davon ziehen konnten (10:6). 14 Spielminuten blieb die TG ohne eigenen Treffer und so ging es mit diesem Spielstand auch in die Pause, großer Frust machte sich breit.

Doch die TG-Truppe wäre nicht dort, wo sie aktuell in der Tabelle steht, würde sie nicht bis zum Schluss kämpfen. Und so pirschte sie sich nach einer anscheinend gelungenen Halbzeitansprache wieder nach und nach an die Gastgeberinnen heran. Erneute Treffer von Spies und Hardegger und ein Siebenmeter-Strafwurf von Nadja Math sorgten für ein 9:11 aus TG-Sicht. Wenig später konnte Anne Münzer sogar auf 11:12 verkürzen und es keimte wieder Hoffnung auf.

Die Abwehr stand nun sicher. Im zweiten Durchgang musste die gut haltenden Andrea Bretzel im TG-Tor lediglich sieben Mal hinter sich greifen – ein Topwert. Doch auch die Gastgeberinnen hatten noch etwas zu bieten und schafften es, sich erneut einen Drei-Tore-Vorsprung zu erarbeiten (16:13).

Doch dann kam die Zeit von Lara Kuhn. Bei ihr war in der ersten Halbzeit nicht viel zusammengelaufen, doch nun sorgte sie nach ihrer erneuten Einwechslung durch vier Treffer in Folge nicht nur für das 16:16-Unentschieden, sondern direkt im Anschluss auch für die 17:16-Führung. Erneut eine vom Punkt treffsichere Math und abermals Kuhn erhöhten auf 19:17 zwei Minuten vor dem Ende, was auch den Endstand bedeutete. Für die TG war es vor allem ein Sieg des Willens: Wenn man das komplette Spiel drei bis vier Treffer in Rückstand liegt und wenig zusammenläuft, muss man es erst einmal schaffen, trotzdem weiterhin an den Sieg zu glauben.