TG-Damen wollen Überraschungscoup bestätigen

Bei den Biberacher Damen ist die Vorfreude auf das nächste Württembergliga-Spiel groß. Am Samstag, 27. November, kommt mit dem SV Remshalden der aktuelle Tabellenzehnte in die PG-Arena. Anpfiff wird wie gewohnt um 17.30 Uhr sein.

Vorsicht ist geboten, denn der aktuelle Tabellenplatz des SV Remshalden, auf den die Damen der TG Biberach erstmals in einem Pflichtspiel treffen werden, spiegelt nicht wirklich das Leistungsvermögen der Mannschaft von Jörg Patorra und Silke Zinsdorf wider. Das sieht der Laie allein schon beim Blick auf die letzten Ergebnisse: Zwei der vergangenen vier Partien konnten gewonnen werden, darunter der Sieg vor Wochenfrist gegen die Neckarsulmer Sport-Union (25:22). Eine Mannschaft im Aufwind also, die mit Sicherheit mit viel Selbstvertrauen nach Biberach kommen wird. Mit Ellen Görke (32 Treffer), Janina Xander (30), Janina Schandl (28) und Jule Auracher (24) hat man gleich mehrere Spielerinnen im Kader, die in jedem Spiel für einige Tore zu haben sind und das Spiel des SV so schwer ausrechenbar machen.

Die TG ihrerseits ist voller Vorfreude auf das nächste Heimspiel. Nach dem überraschenden Coup in Herrenberg, wo man beim 22:21-Auswärtssieg beim Spitzenteam zwei Punkte entführen konnte, ist man nun heiß darauf, diese Leistung zu bestätigen, was alles andere als einfach werden wird. Allerdings hat man sich unter der Woche das klare Ziel gesteckt, auch das fünfte Heimspiel in dieser Saison gewinnen zu wollen. Personell sieht es besser aus als noch zuletzt in Herrenberg, dennoch muss man mit Annki Branz, Svenja Hardegger, Jule Fischer und Leonie Schneider auf vier Spielerinnen verzichten. Zusätzlich stehen hinter den Einsätzen von Yvonne Schneider, die ihr 75. Spiel im Trikot der TG-Damen machen würde, und Jenny Wagner noch große Fragezeichen.

Vor allem auf die Einstellung wird es laut Co-Trainerin Daniela Ruf ankommen, die ein hart umkämpftes Spiel erwartet: „Wir werden vor allem in der Abwehr wieder hellwach sein müssen, arbeiten müssen und bereit sein, den letzten, entscheidenden Schritt zu machen!“, so Ruf weiter, die unter der Woche zu einem knackigen Online-Training eingeladen hatte.

2G Plus bei TG-Spielen – Testzentrum vor der Halle

Die Inzidenzraten steigen weiter in ungeahnte Höhen, nahezu tägliche Änderungen im Trainings- und Spielbetrieb verkomplizieren erneut die Handballsaison in Württemberg. Am Samstag sind sowohl beim Württembergligaspiel der TG-Damen, als auch bei den Herren in der Landesliga nur noch 140 Zuschauer nach 2G-Plus-Regeln zu gelassen. Einlass erfolgt somit nur unter Vorlage eines digitalen Impfpasses, eines Personalausweises und eines negativen Antigentests. Zu diesem Zweck steht ab 16 Uhr vor der PG-Halle ein mobiles Testzentrum bereit.

Die TG-Handballabteilung erwägt des Weiteren eine Übertragung per Livestream.