TG Biberach peilt ersten Heimsieg an

Die Volleyballerinnen der TG Biberach empfangen am Samstag, 11. Dezember (Spielbeginn: 19 Uhr), in der Oberliga den TSV G.A. Stuttgart II in der heimischen Wilhelm-Leger-Halle.

Nachdem am vergangenen Wochenende nach Ansage des Volleyball-Landesverbands Württemberg alle Spiele unterhalb der Regionalligen ausgesetzt worden waren, ist die Freude der TG-Volleyballerinnen umso größer, dass der Spielbetrieb fortgesetzt wird. Motiviert blicken die Biberacherinnen dem Heimspiel entgegen und sind optimistisch, ein konstantes und druckvolles Spiel durchziehen zu können. Patrick Welcker, nun Chefcoach, kann mit seiner Mannschaft auf eine sehr gute Trainingsleistung in dieser Woche zurückblicken. Die Biberacherinnen konnten jedoch nicht nur im Training ihre Stärken ausbauen, sondern zeigten am Mittwoch auch eine Topleistung im Pokalspiel gegen den TV Rottenburg. Die Rottenburgerinnen sind aktuell das Schlusslicht in der Regionalliga und waren ein bekannter Gegner. Während der Saisonvorbereitung im Sommer haben beide Mannschaften ein Trainingsspiel bestritten, das der TVR für sich entscheiden konnte. Nach einem starken Spiel auf Augenhöhe mussten sich die Biberacherinnen auch im Pokalspiel knapp mit 2:3 (25:18, 21:25, 25:20, 19:25, 10:15) geschlagen geben.

Die Erfahrungen aus dem Spiel gegen die höherklassigen Rottenburgerinnen wollen die TG-Spielerinnen nun mit in das Ligaspiel gegen den Tabellennachbarn Stuttgart II nehmen. Die TG will die Stuttgarterinnen mit einer Niederlage nach Hause schicken und den ersten Heimsieg der Saison holen.